En el Quindío reforzarán la seguridad para garantizar el orden público en fin de año

Armenia

Llega una de las festividades más importantes en el marco de la temporada decembrina que es la celebración de fin de año y con eso el despliegue operativo de las autoridades para garantizar la tranquilidad.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento reconoció que el reto más importante es esta fecha puesto que la fecha de navidad tuvo un balance positivo precisamente gracias a ese trabajo establecido en los diferentes municipios.

Sostuvo que el objetivo principal es que no hayan muertos ni lesionados derivados de la intolerancia y de la ingesta de licor por las riñas que se generan entre familias y entre vecinos.

Enfatizó que el 24 de diciembre fue una noche muy tranquila y por fortuna no se generó ninguna situación de criminalidad, sin embargo, en la mañana del 25 de diciembre hubo dos homicidios y atendieron 594 riñas que gracias a la oportuna reacción se evitó una afectación mayor.

“Es lo que pasó el 25. El 24 tuvimos una noche muy tranquila, pero el 25 a partir de las 7 de la mañana tuvimos dos eventos de homicidio, tuvimos lesionados con armas blancas. Atendimos 594 riñas y esto porque entendimos que el servicio de policía tenía que estar el grueso en las calles a partir de las 4 de la mañana. Esto nos permitió tener una capacidad muy rápida de atención, de reacción y de llegar y atender 594 riñas que pudieran haber terminado en lesiones muy graves e incluso en temas de homicidio", mencionó.

Destacó que tendrán a los uniformados dispuestos principalmente después de las 4 de la mañana del 1 de enero puesto que ha entendido la dinámica que esa hora y hasta las 10 de la mañana es complejo el panorama.

“Así que el llamado a los ciudadanos es que realmente nos portemos bien, seamos respetuosos, seamos tolerantes. Vamos a tener mucha policía en la calle, principalmente después de 4 de la mañana porque e es es lo que ya hemos entendido Armenia hacia el sector sur es muy complejo en esas horas de la madrugada entre las 10 y la 1 de la tarde del 25 y del primero nos ha generado mucho inconveniente, pero por supuesto que también vamos a estar muy atentos en los sectores de mayor afluencia de turistas", explicó.

Asimismo, fue claro que una de las intervenciones clave es a evitar quemados con pólvora por eso el trabajo enfocado a los controles pertinentes.

Enfatizó que es clave el apoyo de la comunidad para que este fin de año sea una celebración de paz y armonía.