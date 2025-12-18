En el Quindío refuerzan los planes de seguridad de cara a la navidad y fin de año

Armenia

Empieza la temporada más importante de diciembre y por eso las autoridades establecen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad tanto a propios como a visitantes.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento manifestó que se llevó a cabo un consejo de seguridad con el objetivo de evaluar las situaciones especiales que tiene que ver con la fecha del 24 de diciembre.

Sostuvo que fortalecerán la presencia policial en los bancos y en las zonas comerciales porque muchas personas están acudiendo a comprar los regalos de navidad o retirando dinero de la prima.

“Vamos a evaluar algunas situaciones especiales de seguridad que tienen que ver precisamente con lo cerca que está el tema del 24 de diciembre. Esto hace primero que tengamos que fortalecer nuestra presencia policial en los bancos y todo este sector comercial. La gente está retirando su dinero, retirando sus primas, pero también acudiendo a todos los centros comerciales, a los almacenes para adquirir los regalos de Navidad y allí tenemos que hacer un acompañamiento especial", mencionó.

Dijo que los uniformados tienen la instrucción de entrar a los bancos y de socializar las recomendaciones con el objetivo de que la comunidad no sea víctima de hurtos.

“Para evitar, primero que la gente sea víctima de hurto, del hurto del dinero que saca de sus bancos, por eso las recomendaciones allí son muy importantes. Vamos a tener, por supuesto, presencia policial, los policías tienen la instrucción de ingresar a los bancos, de hablar con la gente, de decirle que estén muy atentos a a aquellas personas que quieren de pronto brindarles algún tipo de ayuda, de asesoría, de acompañamiento, personas que en los cajeros le quieren ayudar, sobre todo, a las personas de avanzada edad a querer hacer las transferencias económicas", manifestó.

Alertó que si evidencian alguien con un casco puesto en sector aledaño a los bancos debe ser una alarma por lo que deben reportar a la policía o a la vigilancia de los bancos.

Añadió: “También decirles que tienen que estar muy atentos, por ejemplo, gente que esté con el casco puesto en sector aledaño a los bancos. Esto nos tiene que llamar la atención, no solamente de la policía. Nosotros lo sabemos y estamos allí, pero también de la gente. Así que cuando vean este tipo de situaciones, hay que alertar a la policía, hay que llamar al 123. Hay que decirle a los mismos de la vigilancia de los bancos".

Fue claro que todo el trabajo operativo busca brindar una navidad segura para quienes llegan a visitar el departamento a los diferentes sitios turísticos, pero también a los propios que desarrollan sus actividades cotidianas.