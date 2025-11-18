INVIAS confirma que continúan las obras para recuperar el paso por la vía al Llano

El ministerio de transporte, el INVÍAS, y la agencia nacional de infraestructura, informaron que tras la reapertura del kilómetro 18 de la vía al Llano, durante la noche se registraron grietas producto de un asentamiento del pavimento.

Por esta situación, aseguran que se están tomando todas las medidas para acondicionar la vía, como es el caso del manejo de sus aguas, y realizando la señalización preventiva.

De igual forma, indicaron que tanto para la vía, como para la ladera, se mantiene un monitoreo constante mientras implementan las obras de estabilización definitivas del sector, las cuales inician con la construcción de una estructura con tubería de perforación petrolera, una técnica que ya ha sido utilizada en el kilómetro 58 de este eje vial.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Jhon Jairo González, director (E) del INVIAS, Instituto Nacional de Vías indicó que se continúa con los trabajos en esta vía para poder habilitarla lo antes posible.

“En el kilómetro 18 se hizo la apertura el 15 de noviembre como parte de un acuerdo que se tenía con el sector transportador. Tenemos claro que estamos haciendo obras de mitigación para poder movilizarse con seguridad”.

Agregó que la vía se abrió en un sector donde todavía se está trabajando en el derrumbe, por eso mismo, se presentaron este tipo de grietas en las que se está trabajando para poder transitar, estas no son obras definitivas, son obras de mitigación.

Indicó que: “Vamos a instalar una tubería petrolera para poder contrarrestar la superficie de falla y poder evitar que se sigan presentando estas grietas”

Peajes:

Sobre los peajes se han presentado problemas en la vía Barbosa- Bucaramanga donde tienen levantadas las talanqueras por inconformidades de la comunidad, se han realizado mesas de trabajo, ya hay algunas alternativas, pero se mantienen las conversaciones.

Derrumbe en la tronca del Carere:

Este derrumbe que ya lleva más de dos semanas ha generado inconformidades en la comunidad por lo que el director (E) del INVIAS indicó que se está trabajando para lograr que se habilite esta vía lo antes posible.