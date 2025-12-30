Se declara desierto el proceso de licitación de interventoría del Aeropuerto del Café

Manizales

Luego de dos meses de espera y después de declararse desierta la licitación oficialmente de la interventoría del Aeropuerto del Café, mañana se abrirá un nuevo cronograma para buscar oferentes interesados en vigilar las obras y hacer el seguimiento del proyecto. La obra se declaró desierta por que los interesados no cumplieron con los requisitos legales

La nueva apertura se debe a que ni el consorcio Aéreo SCI ni la firma de Ingenieros Consultores Sucursal Colombia S.A., (IVICSA S.A) cumplieron con los requisitos jurídicos de la licitación de la interventoría para la construcción del Aeropuerto del Café

Por esta razón, el mismo Comité Evaluador emitió un concepto en el que no recomendó la adjudicación de la convocatoria abierta, y en su lugar proceder a su declaratoria de desierta. Sin embargo, en Caracol Radio el gerente Fernando Merchán anunció que mañana inicia un nuevo proceso de licitación y explicó que este tema retrasa el inicio de obras en casi un mes

“En este sentido pues esto retrasa un poquito el inicio de las obras porque es cierto que no podríamos iniciar obras sin haber escogido un interventor, pero pues de alguna manera demuestra que el patrimonio autónomo se apega a la ley. Esperemos que en cuatro meses podamos adjudicar el proceso de interventoría”; dijo el gerente

La Sociedad Caldense de Ingenieros ha denunciado que esto frenará el acta de inicio de las obras y por ende, el proyecto, ya que sin interventor no se podrán iniciar las tareas cuanto antes, como se previó.