¿Cómo están los precios de los productos en la plaza de Mercado de Manizales?

Según la gerencia de la plaza de mercado de Manizales la mayoría de los productos están en tendencia alcista

Justo Pastor López, gerente de la Plaza de Mercado de Manizales, explicó que la mayoría de productos tienen una tendencia alcista en la última semana del año, sin embargo, la papa es el producto que ha tenido precios favorables al público en esta temporada

López informó en Caracol Radio, que en cuanto a precios estos se han incrementado durante el fin de año y se espera que durante estos días sigan al alza. Comentó que esto se debe a muchos factores entre ellos climáticos. En cuanto a los horarios de trabajo desde la galería informaron que este próximo primero de enero no habrá servicio en la plaza. En 2025 mensualmente en promedio la galería despacho para la ciudad 9 toneladas de productos de primera necesidad

Digamos que hay productos que se han ido subiendo de precio, especialmente por la demanda que se presenta, como por ejemplo, el tomate Chonto la canastilla está rondando los 65 000 pesos de 22 kg, el brócoli, la coliflor, el perenjil, estos productos que son productos que llegan de otras regiones donde hay una altísima demanda están altos también”, dijo Justo Pastor López.

Para 2026 los comerciantes de la galería están a la expectativa frente a la remodelación de los pabellones que realizará la Alcaldía de Manizales

