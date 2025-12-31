Terminal de Transporte de Barranquilla en máximo nivel de operación para este fin de año

La Terminal de Transporte de Barranquilla registra una alta movilización de viajeros durante la temporada de fin de año, que inició el 12 de diciembre y se extenderá hasta el 12 de enero de 2026.

Según confirmó Jorge Camargo, gerente de la Terminal, cerca de 400 mil pasajeros ya se han desplazado por esta central terrestre desde el comienzo de la temporada alta.

Recuperación y proyecciones

Camargo explicó que este comportamiento evidencia una recuperación frente a años anteriores, con un incremento cercano al 4 % en comparación con el mismo periodo de 2024 y con la expectativa de cerrar la temporada con un crecimiento de hasta el 8 %.

“Estamos en nuestro máximo nivel de operación. Esperamos movilizar durante ese mes a más de 750 mil pasajeros y a la fecha estamos llegando a casi los 400 mil”, señaló el gerente.

El funcionario indicó que los destinos con mayor demanda incluyen Cartagena, Santa Marta, Maicao, Riohacha, Valledupar, Montería, así como ciudades del interior del país como Medellín y Bucaramanga.

“Este movimiento fuerte lo vamos a ver hasta el 31 de diciembre en la tarde y retomamos nuevamente la actividad a partir del 2 de enero del año venidero”, afirmó.

Recomendaciones para los viajeros

El gerente de la Terminal reiteró una serie de recomendaciones para quienes se movilizarán en los próximos días, especialmente en materia de seguridad y legalidad.

“Niño menor de 7 años debe venir acompañado de sus padres y con registro civil. Si no tiene ese documento, no se va a permitir el acceso a los buses”, advirtió.

También recomendó llegar con anticipación y utilizar los canales digitales para la compra de tiquetes:

“Desde nuestra página web se pueden adquirir los tiquetes. En estos momentos hay tiquetes y frecuencias a todos los destinos”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a comprar los pasajes únicamente en taquillas oficiales y evitar intermediarios informales.

Las directivas de la Terminal señalaron que el flujo de pasajeros se mantendrá alto hasta el 31 de diciembre en horas de la tarde, y que se espera un nuevo pico de movilización a partir del 2 de enero, con el retorno y salida de miles de viajeros.