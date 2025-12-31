2025 cierra con un déficit de $10 billones, no alcanzará la plata en 2026: Presidenta de ACEMI

En las últimas horas el Ministerio de Salud anunció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026. De acuerdo con un estudio técnico, la UPC aumentará 9,03 % para el régimen contributivo y 16,49 % para el régimen subsidiado.

Esta diferencia responde al cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, orientadas a equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo.

En 6AM de Caracol Radio habló Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) sobre este aumento y cómo afectará al sistema de salud.

“Claramente no alcanzará la plata para el 2026, ese incremento en el régimen subsidiado no es otra cosa que el cumplimiento de la orden que le dio la Corte Constitucional al gobierno hace más de 10 años, ojalá esto se traduzca en una mejor atención, acceso y oferta para la población del régimen subsidiado que es la mitad de la población colombiana”, dijo la presidenta.

Agregó que con el aumento del salario mínimo también se verá gravemente afectada la salud en el país: “nuestros cálculos sin el incremento del salario mínimo, era que se necesitaban 17 puntos. Entonces va a haber afectación por este incremento, entre ellos se afectarán 500 mil trabajadores. Ese incremento cuesta cerca de 5 billones de pesos más”.

Nueva EPS:

Con respecto a la situación con la Nueva EPS, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga indicó que se han visto cerca de dos años de opacidad, cuatro interventores y una entidad de la que se desconocen estados financieros.

Con el incremento de la UPC los hospitales públicos que contratan el 60% del régimen subsidiado van a ver un alivio, pero cerca del 95% de los servicios en salud los prestan los hospitales privados.

Con respecto al salario mínimo y su aumento, dijo que inclusive con el incremento del 16.5% de la UPC en ambos regímenes, ya se queda corto.

La única diferencia hoy, es que el giro directo que se hace por medio de la ADRES está generalizado para todos los pagos, pero la EPS es el ordenador del gasto y esto está, en su mayoría, en las EPS que están intervenidas.