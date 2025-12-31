En Colombia se han reportado al menos 998 quemados con pólvora

SALUD

Según el portal Sivigila del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 30 de diciembre se han registrado 998 personas quemadas con pólvora, lo que representa un aumento del 3,9% respecto al año pasado, cuando se reportaron 961 casos.

De los afectados, al menos 325 son menores de edad, y 32 de ellos se encontraban bajo la supervisión de un adulto en estado de embriaguez al momento del accidente.

Las regiones con mayor número de lesiones son Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Cauca, Cundinamarca y Atlántico.

Además, las autoridades reportan seis casos de intoxicación por fósforo y licor adulterado, de los cuales cuatro corresponden a menores de edad.

Recomendaciones de las autoridades:

Evitar que los niños y adolescentes manipulen pólvora.

No permitir el uso de pólvora bajo la influencia del alcohol.

Mantenerse alejados de sustancias químicas o licores de procedencia desconocida.

En caso de accidente, acudir de inmediato a un centro de salud.

Promover actividades recreativas seguras y supervisadas durante las festividades.

Las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad y prevención para reducir el riesgo de lesiones graves durante las celebraciones.