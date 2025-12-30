Capturan a presunto extorsionista en la localidad de Kennedy

En desarrollo de operativos contra el delito de extorsión en Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 21 años en el barrio Palenque, localidad de Kennedy, por los delitos de extorsión y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El Teniente Coronel Ángel Torres GAULA Policía Metropolina de Bogotá afirmó que, la captura se produjo tras la denuncia de varios comerciantes que venían siendo víctimas de amenazas para exigirles dinero a cambio de no atentar contra su integridad. La rápida reacción policial y a la recopilación de material probatorio, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, panfletos extorsivos y un teléfono celular.

Según la investigación, en el dispositivo móvil se encontraron videos grabados por el capturado al interior y en las fachadas de los establecimientos comerciales, material que posteriormente era utilizado para obtener información personal de las víctimas y enviar mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.

El hombre fue dictado con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si estaría relacionado con el grupo delincuencial implicado en el homicidio de un joven ocurrido el pasado 23 de diciembre en la localidad de Bosa.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho de extorsión a través del GAULA.

