🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá HOY 31 de diciembre: así avanza el plan éxodo en la ciudad

Miles de capitalinos se movilizan desde las primeras horas de este miércoles 31 de diciembre para despedir el 2025 en diferentes regiones del país. Las autoridades de tránsito han desplegado un operativo especial en las nueve salidas de la ciudad para garantizar el flujo vehicular en este Plan Éxodo.

Se recomienda revisar el estado mecánico del vehículo y tener los documentos al día antes de salir a carretera al día para evitar multas en este cierre del año, además, tener presente el kit de carretera vigente.

🔴 EN VIVO: Minuto a minuto de la movilidad

11:00 A.M. | Continúa salida de viajeros y condiciones favorables de movilidad

[11:00 a.m.] #GestiónDelTránsito #PlanÉxodo | Continúa salida de viajeros y condiciones favorables de movilidad ✅ con el acompañamiento y gestión de👮‍♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta en los principales corredores de entrada y salida de Bogotá🟢



Más info. ⬇️ pic.twitter.com/t1qq81UwsH — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 31, 2025

10:52 A.M. | Continúa salida de viajeros y condiciones favorables de movilidad con el acompañamiento y gestión de Grupo Guía, Agentes Civiles y tránsito en la Vía al Llano con km 0.

[10:52 a.m.] #GestiónDelTránsito #PlanÉxodo | Continúa salida de viajeros y condiciones favorables de movilidad ✅ con el acompañamiento y gestión de👮‍♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta en la Vía al Llano con km 0.🟢



Más info. ⬇️ https://t.co/ihSgL7EHaN pic.twitter.com/kbXRDtclwR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 31, 2025

10:20 A.M. | Continúa salida de viajeros y condiciones favorables de movilidad con el acompañamiento y gestión de Grupo Guía, Agentes Civiles y tránsito en los principales corredores de entrada y salida de Bogotá