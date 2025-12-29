Pico y placa en Bogotá 29, 30 y 31 de diciembre 2025: Vehículos que no circulan y excepciones

Para finales de año, muchas personas que tienen carro en Bogotá se preguntan si hay medidas de restricción como el pico y placa ya que la ciudad está un poco más desocupada por la salida de muchas familias a pasar las fiestas de fin de año a otras ciudades o pueblos cercanos a Bogotá.

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital e incentivar el uso de medios alternativos como la bicicleta, la Alcaldía de Bogotá mantendrá la medida de pico y placa durante los días lunes 29 de diciembre, martes 30 diciembre y miércoles 31 de diciembre de 2025. El viernes 2 de enero de 2026 no habrá pico y placa. Le contamos cómo funcionará la medida del pico y placa.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:

Semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026:

Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves festivo 1 de enero de 2026: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo. Viernes 2 de enero de 2026 : no aplica la medida de pico y placa, según la disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para taxis el pico y placa funcionará de la siguiente manera:

La restricción para taxis y vehículos de transporte público individual rige entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., según el último dígito de la placa:

Lunes 29 de diciembre de 2025: no pueden circular placas terminadas en 1 y 2.

no pueden circular placas terminadas en 1 y 2. Martes 30 de diciembre de 2025: no pueden circular placas terminadas en 3 y 4.

no pueden circular placas terminadas en 3 y 4. Miércoles 31 de diciembre de 2025: no pueden circular placas terminadas en 5 y 6.

no pueden circular placas terminadas en 5 y 6. Jueves 1 de enero de 2026: no aplica la medida.

no aplica la medida. Viernes 2 de enero de 2026: no pueden circular placas terminadas en 9 y 0.

Excepciones al pico y placa:

En Bogotá, las excepciones al pico y placa incluyen vehículos eléctricos/híbridos, de emergencia, transporte de personas con discapacidad (estos con previa inscripción), carros compartidos (3+ pasajeros), diplomáticos, funerarios y transporte público, además de la opción de pago del Pico y Placa Solidario; estas se tramitan y consultan en la web de la Secretaría Distrital de Movilidad

Evite multas y sanciones

Los conductores que incumplan la medida se exponen a una multa de $711.750 y a la inmovilización del vehículo. La infracción puede ser impuesta por agentes de tránsito o detectada mediante cámaras de fotodetección.