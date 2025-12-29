Pico y placa en Bogotá 29, 30 y 31 de diciembre 2025: Vehículos que no circulan y excepciones
Conozca cómo funcionará el pico y placa para los últimos tres días del año. Aquí todos los detalles
Para finales de año, muchas personas que tienen carro en Bogotá se preguntan si hay medidas de restricción como el pico y placa ya que la ciudad está un poco más desocupada por la salida de muchas familias a pasar las fiestas de fin de año a otras ciudades o pueblos cercanos a Bogotá.
Con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital e incentivar el uso de medios alternativos como la bicicleta, la Alcaldía de Bogotá mantendrá la medida de pico y placa durante los días lunes 29 de diciembre, martes 30 diciembre y miércoles 31 de diciembre de 2025. El viernes 2 de enero de 2026 no habrá pico y placa. Le contamos cómo funcionará la medida del pico y placa.
Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:
Semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026:
- Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves festivo 1 de enero de 2026: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.
- Viernes 2 de enero de 2026 : no aplica la medida de pico y placa, según la disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Para taxis el pico y placa funcionará de la siguiente manera:
La restricción para taxis y vehículos de transporte público individual rige entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m., según el último dígito de la placa:
- Lunes 29 de diciembre de 2025: no pueden circular placas terminadas en 1 y 2.
- Martes 30 de diciembre de 2025: no pueden circular placas terminadas en 3 y 4.
- Miércoles 31 de diciembre de 2025: no pueden circular placas terminadas en 5 y 6.
- Jueves 1 de enero de 2026: no aplica la medida.
- Viernes 2 de enero de 2026: no pueden circular placas terminadas en 9 y 0.
Excepciones al pico y placa:
En Bogotá, las excepciones al pico y placa incluyen vehículos eléctricos/híbridos, de emergencia, transporte de personas con discapacidad (estos con previa inscripción), carros compartidos (3+ pasajeros), diplomáticos, funerarios y transporte público, además de la opción de pago del Pico y Placa Solidario; estas se tramitan y consultan en la web de la Secretaría Distrital de Movilidad
Evite multas y sanciones
Los conductores que incumplan la medida se exponen a una multa de $711.750 y a la inmovilización del vehículo. La infracción puede ser impuesta por agentes de tránsito o detectada mediante cámaras de fotodetección.