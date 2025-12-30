En Floridablanca no habrá pico y placa del 1 al 12 de enero de 2026

Entre el 1 y el 12 de enero de 2026, los conductores en Floridablanca podrán circular sin pico y placa.

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca confirmó que la medida se aplica con normalidad hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025, y se levanta durante los primeros días del año por el aumento de desplazamientos.

La decisión busca facilitar la movilidad de residentes y visitantes en temporada alta.

Según el director de la DTTF, Jahir Andrés Castellanos Prada, el levantamiento responde al flujo adicional de viajes y a la necesidad de hacer más ágil la circulación en el municipio.

“Esta determinación responde al incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y permite facilitar la movilidad tanto de los habitantes como de quienes visitan el municipio”.

Aunque no habrá restricción por número de placa, los controles no se detienen. Tránsito anunció operativos para prevenir el mal parqueo, verificar documentos y reforzar campañas de cultura vial durante esos días.

La nueva rotación del pico y placa empezará el 13 de enero de 2026. Desde el 6 de enero se explicará cómo quedarán los números. La medida seguirá aplicando de lunes a viernes y los sábados, y Tránsito pidió manejar con responsabilidad.