Incendio en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Un incendio registrado en las últimas horas en el tercer piso del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga causó preocupación en la zona centro de la ciudad. Aunque las llamas fueron alarmantes, la emergencia pudo ser controlada de manera oportuna.

Según informó la Policía Metropolitana, tras detectarse la emergencia se puso en marcha el ‘plan de emergencia y contingencia por incendio’, lo que permitió la evacuación preventiva y segura del personal, así como la atención coordinada por parte de los organismos de socorro.

“La rápida reacción evitó que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio y permitió controlar la situación sin que se reportaran víctimas fatales”, señaló el Teniente Coronel Misael Quiroga Morales, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Lea también: VIDEO | Incendio en plaza de mercado Torcoroma de Barrancabermeja arrasó con 10 locales comerciales

El teniente coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó que la preparación del personal fue clave para atender la situación. “La preparación permanente de nuestros uniformados y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad permitieron una respuesta eficaz, priorizando la vida y la integridad del personal, así como la continuidad del servicio de policía a la ciudadanía”, señaló el oficial.

La Policía Metropolitana también agradeció el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, cuyo acompañamiento fue fundamental para el control del incendio y la mitigación de riesgos.

¿Qué causó el incendio?

Actualmente, adelantan las verificaciones técnicas y periciales para establecer las causas que originaron el incendio, así como evaluaciones estructurales para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Entre tanto, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la prevención del riesgo y la protección de la vida, aseguraron que mantendrán informada a la comunidad sobre cualquier avance relacionado con este hecho.