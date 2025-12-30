¿Qué opina la academia sobre el aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026?
El decano de Economía de la Universidad del Rosario expresó preocupación por este aumento del salario mínimo en Colombia.
08:50
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
En La W, Andrés García, decano de Economía de la Universidad del Rosario, analizó desde la óptica de la academia el aumento del salario mínimo del 23,7% para el 2026 en Colombia.
“Vemos con preocupación el aumento del 23.7%, se sale un poco de la lógica macroeconómica e, incluso, sin hablar de lo meramente académico, también de lo que se hablaba en la mesa de concertación”, afirmó.
Señaló que se debe tener contexto a la hora de comparar la economía de Colombia con la de otros países, pues es una nación con índices de informalidad más alta.
“Esas condiciones con las que parte el país son diferentes y genera preocupación no solo en el desempleo, sino en la informalidad”, dijo.
Asimismo, mencionó que se evidencia un desequilibrio, pues se habla de costos fiscales que no estén acompañados en los aumentos de la productividad, lo que también tendrá un impacto en la inflación.
“Entonces, uno espera que el salario mínimo impacte en lo meramente laboral, pero lo tiene en muchas más variables”, sostuvo.
¿Posible control de precios por parte del Gobierno?
“Si no hay un traslado de costos a los precios, esto termina ahogando a los empresarios. No hablamos de las grandes, sino de las pequeñas empresas”, mencionó.
Escuche la entrevista completa aquí:
08:50
