Presidente del Once Caldas habló sobre situación del ‘Arriero’ Herrera, posibles refuerzos y salidas

El presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, habló sobre los que serán los posibles refuerzos del equipo para la temporada del próximo año. Ante una buena participación del blanco blanco en la Copa Sudamericana del 2025, se tienen grandes expectativas en lo que serán sus refuerzos de cara a la competencia del fútbol profesional colombiano.

En conversación con El VBar Caracol, el dirigente del cuadro manizaleño comentó: “Lo primero es que no son muchos jugadores, por la nueva normativa de 25 jugadores por club, más los 5 Sub-20. El principal refuerzo es poder mantener una base que viene jugando desde hace un año o dos años”.

¿Cuáles serán los refuerzos de Once Caldas?

Los fichajes de Once Caldas: “Ya se anunció a Jaime Alvarado, ya se presentó en Manizales e hizo sus exámenes médicos y pasó, ya con él se firmó, se debe presentar el 2 de enero para empezar la pretemporada. Tenemos otros dos jugadores de los que ustedes han venido hablando, pero todavía no los podemos oficializar porque faltan algunos detalles”, indicó Jaramillo.

Sobre las negociaciones: “Uno de ellos es Andrés Felipe Roa, hace parte de la negociación, hemos hablado con él como con otros jugadores del torneo local y estamos esperando poder oficializar estos jugadores antes de que termine el año".

Uno de los pilares fundamentales en la delantera del Once Caldas, es el histórico goleador tolimense, sobre su futuro el presidente comentó: “Dayro Moreno tiene contrato un año más hasta diciembre del 2026″.

Sobre las posibles bajas: “Hay un interés fuerte de Santa Fe, desde junio de este año había hecho un ofrecimiento, una intención de contar con los servicios de Luis Palacios. Él para nosotros es muy importante, es un jugador que se puede potenciar y que tiene mucho más para darnos, en su momento le dijimos a Santa Fe que no, estamos en competencia internacional y teníamos la Liga y la Copa. Se está analizando, hay un interés formal, pero todavía no se ha definido nada”.

Posiciones que se van a reforzar: “Estamos adelantando lo del lateral izquierdo, que era una de las falencias que teníamos por la salida de Juan Patiño a mitad de año, ahí está Tamayo, pero no podemos tener un solo jugador por posición. En el medio campo también queremos fortalecer volantes interiores, por la salida de Alejandro García, que se fue al fútbol brasilero”.

Es válido destacar el papel de los entrenadores en cualquier plantel de fútbol, “Hernán Darío Herrera tiene contrato a término indefinido, entonces él continúa con nosotros en el club, no hay una fecha para el fin de su contrato”.