El goleador Dayro Moreno reunirá leyendas en Manizales con “Dayro y las Leyendas del Once Caldas”

El goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno, en alianza con el reconocido productor de eventos Juan Carmona, traerá a la capital caldense un partido de exhibición que promete encender la pasión futbolera. El encuentro, titulado “Dayro y las Leyendas del Once Caldas”, se disputará en el emblemático Estadio Palogrande el sábado 3 de enero de 2026 a las 4:00 p.m., como parte de la programación oficial de la Feria de Manizales.

La iniciativa, gestada por el propio ídolo colombiano, recibió el aval de la Secretaría del Deporte de Manizales. El jefe de esta cartera, Diego Espinosa, confirmó que la Alcaldía recibió la solicitud formal en septiembre y destacó la importancia del evento para la ciudad. “Acompañamos con entusiasmo esta iniciativa que combina deporte y espectáculo en el marco de nuestra Feria”, afirmó Espinosa.

Cortesía: “Dayro y las Leyendas del Once Caldas” Ampliar

Las nóminas de los equipos son:

Juan Carmona y sus amigos:

JP Manriquee - Belosmaki - Saibu - Anderson Torres - Jefry Zapata - Cristian Duque - Juancito - PipeJm - Juan Giraldo - Jeison Giraldo - Chavi - Juan de Montreal.

Dayro y Leyendas:

Juan Carlos Henao - Arnulfo Valentierra - Alexis Enrique - Alexis Amaya - Mauricio Casierra.

Juan Carmona es el cerebro organizativo detrás de este partido. Carmona asegura que el espectáculo será inolvidable, “un reencuentro con la gloria y la emoción. No solo reuniremos a grandes figuras del fútbol profesional colombiano, sino que también contaremos con la presencia de cuatro estrellas internacionales de renombre. Estamos trabajando para ofrecer a Manizales y a todo Colombia una tarde histórica”.

Este partido de exhibición no solo será un homenaje a la trayectoria de Dayro Moreno y al legado del Once Caldas, sino también un regalo para los aficionados en una de las épocas más festivas de la región. Se espera que el Palogrande reciba a miles de espectadores ávidos de ver a sus ídolos de siempre y a nuevas figuras en un ambiente de fiesta y camaradería deportiva. El evento se llevará a cabo el sábado 3 de enero de 2026, 4:00 p.m. en el Estadio Palogrande de Manizales.