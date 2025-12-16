Plan de abonos para los hinchas del Once Caldas en el 2026

Manizales

Las directivas del Once Caldas anunciaron el lanzamiento de los abonos para la temporada 2026, manteniendo los precios del año anterior, en un gesto de agradecimiento a la fiel hinchada.

Esta es la oportunidad perfecta para asegurar tu lugar en el Palogrande y vivir la pasión del ‘Blanco Blanco’ con beneficios, inigualables, así lo destacó el gerente del equipo, Felipe Trujillo.

Oferta Especial para los Primeros Abonados

El gerente del equipo anunció que los primeros 6.500 abonados recibirán un elemento simbólico y coleccionable único, diseñado especialmente para los hinchas del Once Caldas.

De igual forma, el sorteo de una Moto Honda, como incentivo adicional, que se sorteará en el primer partido de la temporada como local.

El proceso de adquisición de abonos

Se dividirá en dos etapas para facilitar el acceso a toda la afición:

Primera Etapa - Tarifas Preferenciales (Del 17 de Diciembre al 2 de Enero): Inicio: Miércoles 17 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 a.m. Vigencia: Hasta el 2 de enero de 2026. Beneficio Clave: Esta fase contará con tarifas preferenciales y los precios más bajos disponibles para la temporada. Segunda Etapa (Del 2 de Enero en adelante): Inicio: Desde el 2 de enero de 2026. Cierre: La venta continuará hasta días antes del primer partido oficial de la temporada.

Abono “Hincha Fiel”, un reconocimiento a la lealtad

Se ha dispuesto un primer abono especial denominado ‘Hincha Fiel’ dirigido exclusivamente a aquellos seguidores que se abonaron la temporada pasada (2024).

Este abono ofrecerá tarifas aún más preferenciales como reconocimiento a su constante apoyo.

Cobertura Total del Abono 2025:

El abono de la temporada 2025 garantiza una experiencia completa: