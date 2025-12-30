Nacional le habría ganado el pulso a Millonarios por el fichaje de joven promesa

Los equipos se preparan para comenzar la Liga colombiana y con ello, llegan los refuerzos con los que buscarán pelear por figurar y ser campeones del campeonato. Dos de los equipos más grandes son Nacional y Millonarios, que no jugaron ninguna de las dos finales (de liga) en 2025 y protagonizarán el duelo entre ambos en búsqueda de un cupo en Copa Sudamericana.

Pero más allá de las batallas en el campo de juego, también son protagonistas de luchas fueras de ella, pues buscan hacerse con los mejores jugadores. El más reciente futbolista que estuvo en contienda para ser fichado por ambos equipos fue Kevin Cataño, arquero del Real Cundinamarca que destacó en el 2025.

El portero antioqueño de 22 años fue figura en la final del Torneo Clausura de la B ante Cúcuta Deportivo, a pesar de haber fallado uno de los penales en la definición del título. Durante el año actuó en 50 partidos y en 25 de ellos estuvo imbatido.

Nacional le habría ganado el pulso a Millonarios

Según dio a conocer El VBar Caracol, fue el conjunto antioqueño el que ganó la puja por Cataño, pues Millonarios y otro equipo estaban tras las actuaciones del joven portero. Si bien no se conocieron los porcentajes, se supo que el jugador podría ir cedido a otro club para que tenga rodaje, el cual sería Cúcuta Deportivo.

“El arquero del Real Cundinamarca, Kevin Cataño, la puja la ganó Atlético Nacional. Falta saber cómo van a manejar el porcentaje de ese arquero”, dijo Digo Rueda, director del programa. “Podría ir prestado al Cúcuta”, agregó el periodista Gabriel Gómez.

Entretanto, Jorge López, concluyó: “La puja la gana Nacional porque Nacional hace rato venía detrás de él, no es de hace unos días”.

Así las cosas, Nacional quedaría con cuatro arqueros de categoría, pues se sumaría a David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquinez. La presencia de estos tres porteros, es la que impulsaría a una cesión a Cataño.

De momento, el conjunto Verdolaga se encuentra finiquitando las incorporaciones de Nicolás Rodríguez y Milton Casco, así como continúan las negociaciones para la salida de Marino Hinestroza, con el estancamiento del traspaso a Boca Juniors. Joan Castro, es la única salida confirmada.