Representante de Joan Castro explica los motivos por los que se cayó su llegada a Santa Fe

Lucas Restrepo, representante de Joan Castro, Mateo García y James Aguirre, entre varios otros futbolistas, habló en El VBar Caracol sobre la actualidad de sus jugadores, explicando los motivos por los cuales no se pudo concretar el traspaso de Castro a Independiente Santa Fe.

Sobre la situación del exltateral de Nacional, explicó: “Joan Castro pasa a Internacional de Bogotá, estuvimos mirando posibilidades en otro par de equipos en Colombia y otro par en el extranjero; sin embargo, Internacional (de Bogotá) hizo un gran esfuerzo por tener a Joan este año”.

Entretanto, de su no llegada a Santa Fe, explicó que no fue un tema por la cirugía que se le debió practicar al jugador: “Yo no diría que solamente por el tema de la cirugía, la cirugía es algo muy rápido, Joan ya está haciendo fisioterapia y el 10 de enero estará listo para trabajo de campo. Es un tema también económico, Internacional hizo un pedido que para ellos es razonable”.

Por otro lado, de la llegada de Mateo García a Millonarios, Restrepo explicó que el 20% del paso del jugador pertenecía a Llaneros, quien también se vio beneficiado por esta transferencia. De igual manera, comentó que el deseo de García por querer jugar en el equipo bogotano, facilitó la transferencia.

Finalmente, sobre el portero James Aguirre, contó que seguirá defendiendo la puerta del Once Caldas, equipo de Manizales.