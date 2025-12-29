Drástica sanción a Medellín y Nacional por hechos de violencia en la final de Copa Colombia

La final vuelta de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional terminó con hechos de violencia por parte de un sector de las aficiones de ambos clubes, que invadieron el terreno de juego y luego generaron disturbios. Esto retrasó la entrega de los premios al conjunto Verdolaga y terminó empañando la fiesta del fútbol.

Sanciones a Medellín y Nacional por hechos de violencia

El Comité Disciplinario de la Dimayor resolvió dictar sanciones contra ambos clubes producto de los altercados. En en el caso del Poderoso, por ser el equipo local y velar por la seguridad en el escenario, recibió seis fechas de suspensión total del ingreso de público, solo a nivel de la Copa Colombia.

“El Comité decidió sancionar con seis (6) fechas de suspensión total de la plaza y una multa de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625) a El Equipo del Pueblo S.A., una vez evidenciado que en su condición de Club local, acreditada la comisión de cuatro (4) conductas impropias de espectadores, consistentes en: i) Lanzamiento de objetos, ii) Invasión al terreno de juego, iii) Actos de violencia contra las personas y cosas y, iv) empleo de objetos inflamables, los cuales desencadenaron en retraso del protocolo de premiación y una grave afectación en la integridad de personas, fuerza pública y las instalaciones del escenario deportivo”, se lee en la resolución.

Se estima que, ante la apelación del equipo antioqueño, se reduzca la sanción al menos a la mitad. No obstante, al menos de momento, en los seis primeros partidos de la Copa Colombia 2026, DIM no podrá contar con la presencia de su público y se deberá jugar a puerta cerrada.

Por su parte, al igual que Medellín, Nacional recibió una multa de 3.914.625 de pesos, pero la sanción a la plaza para cuando juegue de local en Copa Colombia 2026, será solamente en 3 partidos.

Los hinchas del Verdolaga incurrieron cuatro conductas impropias: “i) Lanzamiento de objetos, ii) Invasión al terreno de juego, iii) Actos de violencia contra las personas y cosas y, iv) empleo de objetos inflamables, los cuales generaron una afectación en el normal desarrollo del partido”, concluye la resolución.