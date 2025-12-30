La Fiscalía radicó escrito de acusación contra los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, involucrados en la muerte del joven estudiante Jaime Esteban Moreno. Los dos hombres deberán responder en juicio oral como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

Las evidencias que tiene la Fiscalía demuestran que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima, luego de salir de un establecimiento de comercio. Jaime no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte.

Por su parte, González Castro es señalado de propinarle una patada por la espalda que lo hizo caer al piso. Entre tanto, aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó, Juan Carlos Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo.

Es importante mencionar que la Fiscalía General de la Nación confirmó que ya fue emitida la circular roja de Interpol en contra de Paola Fernández, la mujer del disfraz azul, quien al parecer también participó en el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.