Emiten circular roja contra Paola Fernández, implicada en el homicidio de Jaime Moreno

La Fiscalía General de la Nación confirmó que ya fue emitida la circular roja de Interpol en contra de Paola Fernández, la mujer del disfraz azul, quien al parecer participó en el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el pasado viernes 31 de octubre de este año.

La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, confirmó la noticia: “Fiscalía envió la solicitud para que fuera incluida en circular roja”. Además, aseguró que la información que tiene la Fiscalía es que Paola Fernández huyó a Venezuela, su país de origen, tras confirmarse la muerte del joven estudiante.

Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, perdió la vida tras recibir la brutal golpiza. Este caso cuenta con dos únicos implicados detenidos, Juan Carlos Suárez y Ricardo González.

Tras la agresión, Jaime fue trasladado al Hospital de Chapinero, donde ingresó con un trauma craneoencefálico severo. Horas más tarde, fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde recibió atención en el servicio de neurocirugía y después una UCI. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven murió por un paro cardiorrespiratorio.

Lea también: Se entregó Ricardo González, segundo implicado en crimen del joven Jaime Esteban Moreno

Todavía no se ha podido determinar los detalles específicos sobre el rol de cada implicado y las circunstancias exactas que llevaron a la muerte del estudiante. Sin embargo, la Fiscalía ha manifestado su intención de esclarecer los pormenores del suceso.