U2 se toma las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar su nuevo video musical

La banda de rock irlandesa U2 grabó un videoclip sobre un bus escolar decorado con grafitis del artista mexicano Chavis Mármol en la Ciudad de México, con cientos de fanáticos reunidos a su alrededor, para su próximo sencillo, “Street of Dreams”.

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La canción formará parte de su próximo álbum, que saldrá a la venta a finales de 2026.

Según Bono, las nuevas canciones son “más de celebración que de lamento… con un aire desafiante y alegre para afrontar estos tiempos de incertidumbre… casi con un ambiente de carnaval… No se puede luchar contra la oscuridad eternamente. Pronto intentaremos que la luz brille con más intensidad”.

Pero esta no es la primera vez que los irlandeses se presentan en las calles, ya que a finales de los ochenta, el grupo tocó en una azotea del centro de Los Ángeles, cuyas imágenes aparecen en el videoclip de “Where the Streets Have No Name”.

El 18 de febrero, U2 lanzó por sorpresa un EP de seis canciones, ‘Days of Ash’.

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Un mes y medio después, el grupo continuó con el lanzamiento sorpresa de otro EP de seis canciones, ‘Easter Lily’, el 3 de abril.