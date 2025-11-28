Concierto de J Balvin dejaría una derrama económica de 3,2 millones de dólares en Medellín

Medellín

El evento que reunirá a cerca de 40.000 asistentes se proyecta como uno de los mayores impulsores turísticos de cierre de año en la ciudad.

Foto: Cortesía. / Instagram: @jbalvin

El concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot, se perfila como un evento de ciudad de alto impacto capaz de movilizar a alrededor de 40.000 personas. Su regreso a los escenarios de Medellín reafirma a la capital antioqueña como epicentro global del entretenimiento y la música urbana.

La magnitud del espectáculo activa de manera transversal el ecosistema turístico: alojamiento, transporte aéreo y terrestre, gastronomía y comercio minorista experimentan aumentos significativos en una fecha estratégica que antecede la temporada decembrina.

3,2 millones de dólares: la derrama proyectada

De acuerdo con las estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística basadas en eventos similares, la duración promedio de las estadías y el gasto diario de los visitantes permitirían una derrama económica cercana a los 3,2 millones de dólares en gasto turístico.

Ana María Mejía Subsecretaria de Promoción y Entretenimiento expresó “Con este evento seguimos fortaleciendo la industria, toda vez que esto se verá reflejado en transporte, en gastronomía y en alojamiento. Esperamos que este tipo de eventos sigan dándose en la ciudad”

El análisis de datos y el monitoreo del perfil del asistente son clave para medir el impacto real del evento y orientar decisiones públicas y privadas. Entre ellas se destacan la optimización de la capacidad de carga de los servicios, ajustes en tarifas hoteleras y estrategias de fidelización para atraer nuevamente a los visitantes nacionales e internacionales que llegan por este tipo de espectáculos.

