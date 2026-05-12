¿Cómo sonará una colaboración entre Silvestre Dangond y Morat?

Morat y Silvestre Dangond presentarán juntos la canción “Lo poco que yo quiero”, cuyo estreno oficial será el jueves 14 de mayo a las 6:00 p. m.

La noticia generó gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, quienes celebran la unión de dos estilos aparentemente opuestos: el pop romántico y el vallenato.

El anuncio se realizó a través de las historias de Instagram de Morat, donde Juan Pablo Isaza y Martín Vargas compartieron su entusiasmo por el proyecto.

Aunque no revelaron detalles sobre el proceso creativo, sí dejaron claro que se trata de una propuesta que los emociona profundamente. “Estamos felices con el resultado”, afirmaron.

La colaboración llamó la atención porque pocos imaginaban una mezcla entre la sensibilidad lírica de Morat y la energía característica de Silvestre Dangond.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones, con usuarios que aseguran estar ansiosos por descubrir cómo sonará esta colaboración.

Morat, por su parte, continúa consolidándose como una de las bandas más influyentes del pop latino. Con éxitos como “Cómo te atreves”, “Besos en guerra” y “No se va”.

Silvestre Dangond, considerado uno de los grandes exponentes del vallenato contemporáneo, ha demostrado su versatilidad al colaborar con artistas de diversos géneros.

Su participación en este proyecto reafirma su interés por explorar nuevas sonoridades y mantener vigente su propuesta artística.

Con “Lo poco que yo quiero”, ambos artistas buscan ofrecer una experiencia fresca y emocionante, que combine lo mejor de sus universos musicales.

El tema promete convertirse en un hito dentro de la música colombiana, al reunir dos estilos que, aunque distintos, comparten la capacidad de emocionar al público.