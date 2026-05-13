Maluma dará concierto gratuito en Medellín para lanzar su álbum “Loco x Volver”

Maluma, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que el lanzamiento oficial de su nuevo álbum “Loco x Volver”.

El estreno del album se celebrará con un concierto gratuito en la Plaza Botero de Medellín el próximo 14 de mayo.

La noticia genera una expectativa entre los fanáticos, quienes no imaginaban que el artista paisa ofrecería un espectáculo sin costo, pues muchos esperaban el anuncio de una gira internacional.

Con este gesto, Maluma reafirma su compromiso con su ciudad natal y su deseo de compartir este proyecto íntimo con el público que lo vio crecer.

Para asistir al evento, los interesados podran consultar la información en el perfil de instagram del artista.

La tarima del espectáculo estará ubicada en un espacio emblemático de la ciudad, entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.

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El concierto no solo marcará el lanzamiento de “Loco x Volver”, sino que también será una oportunidad para disfrutar de los grandes éxitos que han consolidado a Maluma.

Su propuesta promete un recorrido por las canciones que han acompañado su trayectoria, además de las nuevas piezas que reflejan su madurez artística.

El concierto gratuito en la Plaza Botero se perfila como uno de los momentos más significativos del genero urbano en Colombia, uniendo arte, cultura y emoción en el corazón de Antioquia.

Con este evento, Maluma busca regalarle a Medellín una experiencia inolvidable, reafirmando su gratitud hacia la ciudad y sus seguidores.