Iglesia del municipio de Quimbaya en el Quindío será elevado a la dignidad de Basílica Menor

Armenia

Una Basílica Menor es un templo que recibe una designación especial del Santo Padre debido a su relevancia histórica, arquitectónica, espiritual y litúrgica. Este título establece un vínculo particular con la Santa Sede y concede privilegios litúrgicos, celebraciones solemnes especiales y el derecho a utilizar símbolos papales como el conopeo y el tintinábulo. El anuncio fue dado a conocer por monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de Armenia en el marco de la clausura del Jubileo “Peregrinos de Esperanza” llevada a cabo este domingo 28 de diciembre. El padre Ferney Castañeda Marín, párroco de la iglesia Jesús, María y José del municipio de Quimbaya dijo que es muy gratificante el anuncio que transmitió monseñor de lo establecido por la Nunciatura Apostólica del Vaticano en Colombia.

Fue claro que el anuncio genera un compromiso mayor porque conocen muy bien que el reconocimiento lo hace la Santa Sede a la iglesia que tiene un especial desempeño pastoral para simbolizar su conexión íntima con el Santo Padre. Señaló que el templo del municipio de Quimbaya es el hogar de Cristo de la Esperanza donde toda la pastoral de la comunidad está atravesada por la espiritualidad de la esperanza.

“Esto nos compromete muchísimo como comunidad parroquial, sabemos que el Templo de Jesús, María y José en Quimbaya es el hogar de Cristo de la esperanza”, afirmó.

Además, la Iglesia Católica cuenta únicamente con cuatro Basílicas Mayores, todas ubicadas en Roma; las demás, como la de Quimbaya, son Basílicas Menores, un honor reservado a templos de alto significado eclesial. Del templo se puede resaltar que está edificado en ladrillo cocido, su construcción se inició en la década de 1.930, de estilo románico y semibizantino; en su torre figura uno de los símbolos más importantes del municipio como es El Cristo De La Esperanza, el cual mide aproximadamente 8 metros siendo uno de los más grandes del mundo, elaborado en la década de 1.980, por el maestro Buenaventura Malangón.

“Esperamos que Cristo de la esperanza logre iluminar también nuestra vida y que a partir de este momento de cada uno de los que vivimos, colaboramos o visitamos esta nueva basílica menor, testigos y peregrinos de esperanza”, añadió el Párroco.