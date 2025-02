Iglesia católica cuestiona falta de articulación para atención de habitantes de calle en Armenia

Armenia

Ante la problemática que es evidente y que cada vez crece más en diferentes sectores de la ciudad, Monseñor Carlos Arturo Quintero obispo de la Diócesis reconoció las dificultades en materia de articulación que no permiten una solución eficaz.

Sostuvo que han disminuido fuerzas porque no han obtenido los recursos suficientes para hacerle frente a las necesidades propias de la atención de habitantes de calle y es también dijo que no han logrado articular con ninguna de las instituciones en el departamento.

“Frente a la habitanza de calle nosotros hemos tenido que disminuir fuerzas porque pues no hemos tenido los recursos para poder hacer frente a todas las necesidades que hay. No se ha podido articular. Recuerden que es lo que yo siempre he dicho, no hemos podido articular con ninguna institución en el Quindío. Fue claro que la idea no es competir sino unir esfuerzos en pro de una causa común y ante una problemática que sigue creciendo”, mencionó.

“Incluso muchas actividades que se hacen en el Quindío no se tiene en cuenta a la Diócesis, nos damos cuenta que han hecho algunos encuentros a nivel de la ciudad de Armenia y que participa muchas instituciones, pero la diócesis no está presente es porque no nos han invitado. No nos damos cuenta. Yo lo he dado a conocer y he dicho, No queremos competir con nadie, aquí no estamos por competir, sino por ayudar”, destacó.

Añadió: “Hoy tenemos unas duchas que no hemos cerrado jamás. En el año 2022 hicimos un convenio con la gobernación del Quindío, se terminó el convenio el año pasado el primer semestre y nosotros continuamos las duchas y eso implica bien una inversión y continuamos nuestra acción con el programa QR que se llama Quiero recuperarme para ayudar a todos los que están inmersos en adicciones. Nuestro trabajo continúa, sentimos que la habitanza de calle sigue creciendo”.

El obispo destacó que el trabajo continúa como es el caso de la fundación tejiendo sueños que hoy cuenta con más de 30 niños que son de zonas de vulnerabilidad de la ciudad.

Alcaldía de Armenia

Sobre el trabajo para este año, la secretaria de desarrollo social de la capital quindiana Jenny Gómez informó que establecerán un diagnóstico para iniciar con la actualización de la política pública de habitante de calle.

“Para este año nosotros tenemos planeado desde nuestro plan de acción primero una un diagnóstico para empezar a hacer la actualización de la política pública de habitantes de calle. Recordemos que el alcalde James Padilla en el informe de gestión de noviembre se comprometió con la comunidad de que era necesario, de acuerdo al fenómeno mundial y nacional que se está viviendo de habitantes en calle de que teníamos que modificar la política pública de habitantes de calle. Esa es una de las líneas claras que tenemos para este 2025”, indicó.

También resaltó que avanzan en legalizar la unidad móvil por lo que esperan en el mes de junio el programa ya sea una realidad en articulación con el gobierno nacional.

Play/Pause Secretaria de Desarollo Social de Armenia 01:41 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Adicional, ya estamos organizando y legalizando la unidad móvil que nos llega por parte del ministerio. Ya estamos organizando los convenios que vamos a tener, un convenio donde el ministerio no solamente nos va a colocar la unidad móvil, sino también los funcionarios que van a operar esta. Entonces, digamos que yo creo que para junio ya tendríamos este proceso”, informó.

Añadió que apuntarán más a la prevención y superación de vida en calle por eso están articulando esfuerzos con colegios enfocado al consumo de sustancias psicoactivas.