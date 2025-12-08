Dos menores de edad quemados con pólvora en la primera noche de velitas en el Quindío

Armenia

Dos menores de edad lesionados con pólvora en primera noche de velitas en el Quindío.

La secretaría de Salud departamental del Quindío reportó en las primeras horas de este lunes 8 de diciembre, el caso de dos menores de 11 y 17 años de Armenia y Calarcá, respectivamente, quienes resultaron lesionados con pólvora por manipulación de artefactos pirotécnicos durante la noche del primer día de velitas.

Ambos menores sufrieron lesiones en manos y fueron atendidos en Redsalud y el hospital La Misericordia sin necesidad de hospitalización.

La secretaria de salud del Quindío, Luisa Fernanda Arcila Arcila lamenta profundamente este hecho que eleva el número de quemados en el departamento a siete desde el primero de diciembre, 6 en la ciudad de Armenia y uno en Calarcá, cinco adultos y dos menores de edad

Así mismo la funcionaria hizo un llamado a la prudencia, al autocuidado, a la responsabilidad y supervisión de los padres con el cuidado de sus hijos.

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez “lamentablemente nuestra idiosincrasia como muy paisa nos muestra que en diciembre es una época donde todo el mundo sale a quemar pólvora y el peligro no es solo el que manipula, sino el que está cerca de estos elementos que tanto daño hacen”

Nosotros estamos haciendo una campaña supremamente importante con nuestros gestores de convivencia en los diferentes municipios y es generar conciencia y autocuidado y autoprotección.

Y sobre todo nuestros menores hemos generado una ruta de atención. donde está vinculada bienestar familiar, la defensoría que es importante porque niño que esté quemado por pólvora se iniciará los procedimientos administrativos para sancionar a los padres.

Incluso pueden llegar a presentarse, unas sanciones hasta pérdida de la patria potestad, la custodia porque no vamos a permitir que en el departamento del Quindío se vean afectadas la integridad o la vida de nuestros menores.