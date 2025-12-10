En Armenia decomisaron pólvora que era comercializada de manera irregular

Armenia

El secretario de Gobierno de la capital quindiana Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que intensifican los controles para evitar las ventas clandestinas de pólvora puesto que el decreto expedido por la administración municipal permite la comercialización, pero bajo ciertos parámetros.

Recordó que no se permite el uso y manipulación de pólvora por parte de menores de edad ni la venta de artefactos peligrosos como totes, tacos, sirenas y cualquier producto con fósforo blanco.

“Estamos haciendo un trabajo muy importante. Primero con el apoyo de nuestra Policía Nacional, Secretaría de Salud y los gestores de convivencia aquí en Armenia con el fin de hacer operativos para incautar pólvora que tenga fósforo blanco. Es esta pólvora detonante que, como sabemos, nos genera afectación a nuestras mascotas, también puede generar daños en la salud y Hasta el día de hoy, como se sabe, van varias personas que han sido afectadas por la explosión de esta pólvora en algunos de sus miembros, manos, ojos", manifestó.

En ese mismo sentido dijo que durante el puente festivo desplegaron los planes de prevención y control en diferentes puntos de la ciudad y es así como en medio de la revisión a carretas de vendedores informales informó que lograron la incautación de 400 volcanes, 204 cajas de chispitas mariposas, 160 unidades de materia detonante entre otros.

“Entonces, por eso estamos trabajando de la mano, incluso el fin de semana con un perro de antiexplosivos que detecta pólvora en todo el centro de la ciudad para para aminorar estos riesgos. Se han hecho primero que las personas nos están guardando en algunos sitios de sus carretas esta pólvora", alertó.

Fue enfático en afirmar que esta labor es clave y que se establece de la mano con la Policía, secretaría de Salud y gestores de convivencia garantizando la seguridad en el marco de esta temporada.

“Esta pólvora hay de toda clase, hemos encontrado papeletas, tacos, bengalas, pero aún así con la ayuda de de ese canino se logró incautar el fin de semana una gran cantidad, pero esos operativos continúan y quiero contarle que estamos con el señor comandante departamento de policía y comandante de estación de policía haciendo toda una labor para identificar los sitios donde se está fabricando esta pólvora", sostuvo.

Resaltó que llevan a cabo dispositivos en tres puntos de la calle 50 de la ciudad que es reconocida por la venta de este tipo de elementos.