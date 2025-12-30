Hombre fue asesinado con arma de fuego frente a un micromercado en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un hombre fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública, frente a un establecimiento comercial del barrio La Joya, comuna 5 de Bucaramanga, zona occidente de la ciudad.

El homicidio se registró sobre las 9:55 de la noche del lunes 29 de diciembre, en la carrera 16 occidente con calle 36, frente al micromercado ‘Las 3B’. La víctima fue identificada como Luis Carlos Lucena Reatiga.

De acuerdo con las autoridades la víctima se encontraba comprando comida en el sector y, al momento de subirse a su motocicleta, de color azul con negro, fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra. Uno de los agresores, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el hombre.

Producto del ataque, Luis Carlos Lucena recibió múltiples impactos de bala: cuatro heridas en la zona de la cabeza; tres en el brazo izquierdo y cuatro en el tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar de los hechos.

Tras cometer el ataque, los agresores huyeron. Según las autoridades, el caso es materia de investigación y, de manera preliminar, los móviles estarían relacionados con un sicariato por ajuste ilegal de cuentas.

En los registros judiciales, a la víctima le figuran anotaciones judiciales por delitos como lesiones personales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, fuga de presos y homicidio, ocurridos entre el 2007 y el 2019.

Preocupación por la seguridad en la comuna 5 de Bucaramanga

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones para los habitantes de la Comuna 5 de Bucaramanga, donde líderes comunitarios y residentes advierten un deterioro constante de la convivencia y la tranquilidad en varios de sus barrios.

Sectores como La Joya, Alfonso López, Pantanos y Campo Hermoso han sido escenario recurrente de hechos delictivos como raponazos, hurto de celulares, “cambiazos” y, en casos más graves, homicidios bajo la modalidad de sicariato.

“Esta problemática no es reciente, sino que se ha venido agravando durante meses, generando temor e incertidumbre entre los habitantes”, comentó Larry Sánchez, edil de esta comuna.

Agregó el líder comunitario que esta situación se suma el deficiente estado del alumbrado público en varios puntos de la comuna. “Zonas con luminarias dañadas o completamente apagadas se han convertido en escenarios propicios para la comisión de delitos, incrementando la sensación de inseguridad, especialmente en horas de la noche”, señaló.

La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades locales para que se refuercen las estrategias de seguridad, se mejore el alumbrado público y se incremente la presencia institucional en estos sectores.