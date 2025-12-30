Alcaldía pide a la Gobernación la entrega del tercer carril para intervenir el alumbrado público

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Alcaldía de Bucaramanga solicitó formalmente a la Gobernación de Santander la entrega del tercer carril entre Puerta del Sol y Provenza, un tramo que sigue a oscuras y que el municipio no ha podido intervenir por razones jurídicas.

Según explicó el alcalde Cristian Portilla, el corredor vial no está bajo custodia del municipio, lo que impide invertir recursos públicos en el alumbrado.

“Es un contrato que asumió la responsabilidad del tercer carril desde Puerta del Sol hasta Provenza, lo que hace inviable jurídica y financieramente que el municipio tenga la custodia para efectos de mantener el alumbrado público”, señaló.

El mandatario indicó que en los últimos días la administración municipal adelantó la solicitud formal ante la Gobernación para que, a través de la Secretaría de Infraestructura, se concrete la entrega del tramo y se pueda intervenir de inmediato.

“Solicitamos la entrega para poder invertirle y reparar esta situación. La Gobernación ha venido aportando los documentos para que el municipio reciba el tramo con las consideraciones legales y financieras correspondientes”, explicó Portilla.

El alcalde advirtió que mantener el tercer carril sin iluminación representa un riesgo para conductores que transitan por el sector en horas de la noche. Además, aseguró que, si se firma el acta de entrega en los próximos días, el municipio podría restablecer el alumbrado público en tiempo récord.

“Si se celebra el acta de entrega, a más tardar el 31 de diciembre o en los primeros días de enero podríamos tener restablecido el alumbrado en este tramo, para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.