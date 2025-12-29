Tres homicidios en menos de 24 horas sacudieron el área metropolitana de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Diego Pinzón

La violencia volvió a golpear al área metropolitana de Bucaramanga tras el registro de tres homicidios en menos de 24 horas.

Dos de ellos ocurridos con apenas 35 minutos de diferencia.

Los hechos mantienen en alerta a las autoridades en Floridablanca y Piedecuesta.

El primer caso se registró en Floridablanca, la noche del viernes 26 de diciembre, cuando un hombre de 34 años fue atacado con arma de fuego por dos sujetos en motocicleta.

Minutos después, se reportó un segundo homicidio en Floridablanca.

Un hombre de 31 años fue abordado por dos motociclistas que le dispararon sin mediar palabra, causándole la muerte de manera inmediata.

Horas más tarde, durante la madrugada, se presentó el tercer homicidio en Piedecuesta.

Un hombre de 33 años fue atacado a tiros por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta.

Aunque la comunidad intentó auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, la víctima llegó sin signos vitales.

Según información preliminar de las autoridades, en los dos primeros casos se investiga un posible sicariato, mientras que en el tercer hecho no se descarta una riña o un caso de intolerancia social.

La Policía Metropolitana adelanta operativos, revisión de cámaras de seguridad y recolección de pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.