La ANLA otorgó viabilidad ambiental para el proyecto Troncal de los Andes, en Chía

La ANLA otorgó esta viabilidad ambiental a la modificación de la licencia del proyecto Troncal de los Andes del municipio perteneciente al departamento de Cundinamarca. Esta decisión permite ajustar el trazado de la vía en 1.3 kilómetros, asegurando la protección de los cuerpos de agua de la zona.

“La Troncal de los Andes tiene licencia ambiental. Ha sido comunicado de manera oficial a través de la página del ANLA que la entidad ha otorgado a este importante proyecto, licencia ambiental” así lo celebró Leonardo Donoso, alcalde del municipio de Chía.

La evaluación para esta licencia tuvo en cuenta las actuaciones proferidas por el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado. La decisión resultó después de un análisis de estudios ambientales presentados, así como la presencia y pronunciamientos de las entidades involucradas y los aportes realizados por la comunidad. Este procedimiento dio paso para resolver todas las inquietudes relacionadas con el tema ambiental del proyecto, como la protección de los ecosistemas y el manejo del agua.

El solicitante de la licencia deberá tener en cuenta todas las medidas de cuidado ambiental, orientadas a la protección y fortalecimiento de los ecosistemas asociados, también del cuidado y mantenimiento de la infraestructura hídrica para la prevención del deterioro ecológico.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó la importancia de este proyecto, argumentando que “esta Troncal de los Andes es una obra necesaria para descongestionar el tráfico de Cota, Chía y Cajicá. Nos ilusiona con la construcción de esta troncal, que podamos construir una doble calzada desde la variante de Cota, hasta conectarla con esta nueva vía”.

“Estas obras van a garantizar que tengamos más turismo, más inversión y mayor competitividad” agregó el gobernador.