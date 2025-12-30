En Belén de Umbría, Risaralda, se han presentado el doble de homicidios que el año 2024

El municipio de Belén de Umbría, ha sido uno de los mas afectados en Risaralda con la llegada de grupos armados a comienzos del año 2025, cuando organizaciones criminales como el Clan del Golfo llegaron por el occidente del departamento, desde Antioquia, tratando de controlar las economías ilegales como la minería y la venta de estupefacientes, lo que causó una ola de homicidios que incrementó las cifras de esta localidad.

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 29 de diciembre de 2025, las autoridades reportaron 20 homicidios ocurridos en este municipio. De estos casos, 11 han sido esclarecidos, algunos mediante capturas por orden judicial y otros por capturas en flagrancia. En el mismo periodo de 2024 se registraron 10 muertes violentas.

En los últiimos meses, luego de varios operativos, que lograron frenar la incursión del Clan del Golfo, estos homicidios comenzaron a disminuir; sin embargo, se siguen presentando por diferentes móviles.

El último hecho, ocurrió en el barrio Buenos Aires, donde fue asesinado con arma cortopunzante, Diego Gutiérrez Vásquez de 25 años de edad; allí mismo fue capturado el presunto agresor y según testigos de este hecho, ambos se encontraban en la zona.

El alcalde del municipio belumbrense, Jhon Fredy Montes, señaló que el homicidio ocurrió en medio de un hecho de intolerancia el cual lamenta, sobre todo en esta época decembrina.

“Parece ser, que las circunstancias obedecen a un acto de intolerancia que se dio en el lugar. Varias heridas que tuvieron lugar en su cuerpo, en su rostro, en su pecho y hasta el momento las autoridades dieron lugar a la captura de la persona, mayor de 45 años que se encontraba también en el lugar continuo al bar donde ocurrieron los hechos”

De acuerdo con el reporte oficial, la persona lesionada fue trasladada al hospital San José de Belén de Umbría, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver y la inspección del lugar de los hechos como parte de las actividades de policía judicial.

El capturado fue identificado como José Ever Valencia Cardona, de 45 años, quien presenta anotaciones judiciales por homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fuga de presos.

En las audiencias de control de garantías le imputaron el delito de homicidio agravado el cual no aceptó, sin embargo, fue enviado a la cárcel mientras continúa el proceso.