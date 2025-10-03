Siguen los operativos contra el Clan del Golfo, más de 40 capturas y cuatro más neuutralizados

Las autoridades en Risaralda mantienen el despliegue de operativos en contra del Clan del Golfo, organización criminal que busca expandirse desde Antioquia hacia este departamento a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

El más reciente balance entregado por la Policía de Risaralda, confirma la captura de 44 personas y la neutralización de cuatro de sus integrantes, entre ellos cabecillas clave como alias ‘Barbas’, alias ‘Colonia’ y alias ‘Bambero’, encargados de liderar el proceso de expansión hacia municipios como Mistrató, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Guática, Santuario y el área metropolitana de Pereira y Dosquebradas.

De acuerdo con el coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante del Departamento de Policía de Risaralda, los planes de esta estructura criminal están orientados a controlar actividades como la minería ilegal, el microtráfico de drogas y a establecer un corredor estratégico de narcotráfico que conecte al Chocó con el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

“A este momento se han realizado 24 afectaciones al clan del golfo, hemos capturado 44 personas de esta estructura criminal o de sus colaboradores, se han neutralizado cuatro personas, se han incautado armas, estupefacientes, intendencia, entonces han caído unos cabecillas importantes que tenían esa tarea precisamente de establecerse en nuestro territorio."

Las acciones de la Fuerza Pública se han intensificado en la zona occidental del departamento, principalmente entre Belén de Umbría y Mistrató, donde se concentra el refuerzo de seguridad con tropas de la Octava Brigada del Ejército y unidades de la Policía Nacional, buscando frenar los hechos de homicidio que han tenido un incremento preocupante en estas localidades.

Estos operativos buscan impedir que el Clan del Golfo logre establecer su dominio en el territorio risaraldense y garantizar la tranquilidad de las comunidades afectadas por sus acciones criminales.