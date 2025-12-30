Concejales piden a organismos de control investigar presuntas irregularidades en el ICBF Atlántico

Crece la preocupación en el Concejo de Barranquilla luego del pronunciamiento emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el que se informó la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en los procesos de contratación de la sede regional en el departamento del Atlántico.

El concejal Alexis Castillo calificó la situación como alarmante y señaló que, de confirmarse estas anomalías, se estaría afectando no solo la correcta administración de los recursos públicos, sino también la calidad de los servicios destinados a la protección de la niñez.

“Es un hecho vergonzoso que debe esclarecerse”

El cabildante manifestó que la posible manipulación de la contratación pública resulta “completamente vergonzosa y dañina”, al advertir que cualquier desvío de recursos impacta de manera directa la atención integral de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas del ICBF.

“Es una situación completamente vergonzosa y profundamente dañina. Si se confirma que hubo desvío de recursos o hechos de corrupción, no solo se estaría afectando gravemente la función pública, sino el verdadero propósito de estos recursos, que están destinados a los niños más vulnerables, a los jóvenes en mayor situación de necesidad y a las madres cabeza de hogar que requieren apoyo. Se trata de programas e iniciativas que impactan directamente en su calidad de vida, su crecimiento y su desarrollo integral, especialmente en la primera infancia”, señaló.

Solicitud de investigación y veeduría del Concejo

Ante este escenario, Castillo pidió a los organismos de control competentes determinar si existieron irregularidades en la contratación del ICBF regional y establecer posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.

“Hago un llamado al Departamento del Atlántico y al señor gobernador para que se pronuncien frente a esta situación y no se espere únicamente a que el ICBF asuma la investigación. Es indispensable que actúen de manera articulada todos los organismos de control. Si se confirma la existencia de hechos de corrupción vinculados a uno o varios funcionarios, estos deben ser destituidos, inhabilitados y sometidos al peso de la ley por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un atentado gravísimo contra los recursos destinados a la primera infancia y a los niños más vulnerables, especialmente en el departamento del Atlántico, y no puede quedar sin sanción”, afirmó.

Asimismo, anunció que el Concejo Distrital de Barranquilla ejercerá labores de veeduría y seguimiento permanente al caso, con el fin de garantizar que los procesos contractuales relacionados con la atención de la niñez se realicen con total transparencia.

“El bienestar de la infancia no puede verse comprometido por actos de corrupción. Este hecho bochornoso marca un precedente para el Atlántico y no puede quedar en la impunidad”, concluyó el concejal Alexis Castillo.