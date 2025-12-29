Vía Circunvalar en Soledad ya tiene 300 metros habilitados

La Alcaldía de Soledad habilitó 300 metros de nuevo pavimento rígido en la calzada sur de la Avenida Circunvalar, una arteria vial de importancia nacional que comienza a mostrar avances significativos en beneficio de los usuarios y del desarrollo del municipio.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Con la apertura de este tramo, los conductores ya pueden percibir una mejora en el flujo vehicular, la reducción de los tiempos de desplazamiento y una disminución del traumatismo vial que por meses afectó la movilidad debido al deterioro de las calzadas.

En enero habilitarán 200 metros más

El secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, señaló que las habilitaciones continuarán de forma progresiva y anunció que en la segunda semana de enero se pondrán en funcionamiento 200 metros adicionales de la vía.

“Estas habilitaciones nos permitirán intervenir los demás carriles en el sector, abrir nuevos frentes de trabajo y continuar con las obras de drenaje, manteniendo el ritmo de ejecución del proyecto”, explicó el funcionario.

Beneficios para los usuarios

Para los ciudadanos que transitan diariamente por este corredor vial, la apertura del nuevo tramo de concreto representa una mejora sustancial, al permitir una circulación más segura y evitar daños mecánicos en los vehículos ocasionados por el mal estado de la vía.

LEA TAMBIÉN: ¡Atención! Entran en funcionamiento tres nuevos semáforos en Barranquilla

Un proyecto de largo plazo

La Vía Circunvalar es un proyecto de 3,2 kilómetros, construido con concreto rígido y diseñado para tener una vida útil aproximada de 30 años, lo que garantiza una infraestructura moderna y duradera.