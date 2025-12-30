Cali anunció a Gallese y Reynoso, fichajes internacionales para pelear por el título de liga 2026

La hinchada del Deportivo Cali se ilusiona con ser protagonista y pelear por el título de liga en 2026. Y cómo no, si es que después de la crisis económica, llegaron los nuevos inversionistas y ya han realizado fichajes con los que buscarán armar un equipo para soñar con volver a los momentos de gloria.

Este lunes 29 de diciembre, el club hizo oficial la llegada de los futbolistas de talla internacional. Uno es el arquero peruano Pedro Gallese, quien estaba a falta de exámenes médicos para sellar su vinculación. El otro es el volante argentino Emanuel Reynoso, con pasado en Talleres, Boca Juniors, Minnesota y Tijuana.

Le puede interesar: Yimmi Chará podría perderse la Libertadores con Junior: un histórico del fútbol colombiano lo busca

Gallese, el mejor arquero en la historia de la Selección de Perú

Estaba al caer su anuncio. Desde hace días se venía manejando la confirmación, pero restaban los exámenes médicos y la firma en el contrato para que, el considerado por muchos como mejor arquero en la historia de la Selección de Perú, se pusiera los colores azucareros.

El experimentado arquero de 35 años, llegó en calidad de libre, tras su último paso por Orlando City de Estados Unidos, y firmó un contrato por dos años con el equipo vallecaucano (diciembre de 2027).

Cali, Medellín, Nacional, Tolima: Así quedó la tabla histórica de subcampeones de la Liga colombiana

Gallese surgió del club Universidad de San Martín de Perú. Luego tuvo paso por Atlético Mineiro (Perú), Juan Aurich, Alianza Lima y Tiburones Rojos de México. En 2020 llegó a Orlando City, equipo en el que desarrolló gran parte de su carrera (201 partidos).

Además, es uno de los históricos en la Selección de Perú, en la que se encuentra vigente y ha disputado 153 partidos.

Reynoso, el creativo que buscaba el Cali

Se trata de una incorporación de peso para el club y, en general, para el fútbol colombiano. Reynoso, de 30 años, cuenta con gran experiencia y un amplio recorrido en Argentina, teniendo como lo más significativo su paso por Boca Juniors, habiendo disputado 66 partidos y logrado tres títulos.

La mayoría de su carrera la desarrolló en Minnesota United de la MLS (101 partidos, 27 goles y 29 asistencias). Surgió en Talleres de Córdoba, club del que llega en calidad de préstamo al Cali por un año.

El mercado del Deportivo Cali

Ha sido positivo el mercado de pases del cuadro Azucarero. Se han sumado a la institución, además, Juan Ignacio Dinenno, Ronaldo Pájaro y Fernando Álvarez.

En cuanto a las bajas, se han ido del plantel: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo y Yeison Gordillo.

Deportivo Cali se estrenará ante Jaguares en la fecha inicial de la Liga colombiana en calidad de visitante, mientras que su primer juego en casa será contra Independiente Medellín.