Cali, Medellín, Nacional, Tolima: Así quedó la tabla histórica de subcampeones de la Liga colombiana

Pasó un nuevo torneo de Liga colombiana y con ello quedó otro subcampeón. Junior se proclamó con el título del Clausura 2025, ganando la undécima estrella dos años después de alcanzar la décima. El conjunto Tiburón fue contundente y jugó mejor la final ante Tolima, imponiéndose 4-0 en el global y dejando el precedente de establecer la mayor diferencia en una final de torneos cortos.

En el caso del conjunto de Ibagué, fue el segundo mejor del todos contra todos y se adjudicó el punto invisible. Se clasificó con anticipación a la final, pero terminó cayendo de manera estrepitosa. El premio de consolación será el hecho de disputar la fase previa de la Copa Libertadores, al terminar como el mejor equipo del año en la tabla de reclasificación.

Tolima se acerca al doble dígito de subcampeonatos

El caso del equipo Vinotinto y Oro es curioso. Es el que más finales (5) ha diputado en los últimos cinco años, pero también el que más ha perdido. Desde que ganó en el Apertura 2021 ante Millonarios, cayó en las cuatro siguientes que disputó: 2021-II (Cali), 2022-I (Nacional), 2024-II (Nacional) y 2025-II (Junior).

Así las cosas, el cuadro Pijao, que acumula tres estrellas, tras la final perdida con Junior, llegó a un total de 10 subcampeonatos. El equipo que lidera este ítem es el Deportivo Cali con 14 derrotas, seguido por Medellín con 13 y Nacional con 12.

Vale la pena mencionar que el conjunto Verdolaga es el que más ha ganado con 18, pero a su vez se mete en el podio de los que más ha perdido, para un total de 30 disputadas.

Tabla general de subcampeones del FPC