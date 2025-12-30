Medellín

Autoridades recuperan vehículo robado en Castilla y capturan al presunto responsable

La Policía Nacional logró recuperar un vehículo que había sido hurtado en el barrio Castilla, en el noroccidente de la ciudad, y capturar a un hombre señalado por el delito de falsedad marcaria.

Autoridades recuperan vehículo robado en Castilla y capturan al presunto responsable Foto: Alcaldía de Medellín

Sara Bastidas Rojas

Medellín

La acción operativa se desarrolló mediante el trabajo coordinado entre la Sala Situacional del 123 y las labores de patrullaje en vía pública.

De acuerdo con las autoridades, el caso guarda relación con el hurto de un vehículo ocurrido el pasado 30 de agosto y otro hecho similar registrado en diciembre, lo que permitió activar alertas técnicas y un seguimiento en tiempo real para ubicar el vehículo involucrado.

El despliegue policial permitió identificar la circulación del automóvil y orientar un operativo que se concretó en la carrera 63 con calle 109, donde uniformados adscritos a la estación de Policía Castilla lograron recuperar el vehículo y efectuar la captura del presunto responsable, quien se encuentra ahora a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades destacaron que, en lo corrido de 2025, en Medellín han sido recuperados 278 vehículos reportados como hurtados.

