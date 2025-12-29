Dos capturados y un adolescente aprehendido en Yolombó

Yolombó, Antioquia

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN DEANT) y la Seccional de Protección y Servicios Especiales, permitió la captura en flagrancia de dos personas y la aprehensión de un adolescente, quienes presuntamente hacían parte del Grupo Delincuencial “El Mesa” y se dedicaban a la distribución y expendio de sustancias ilícitas en el Nordeste Antioqueño.

Fueron incautados más de un kilo de estupefacientes, entre ellos 465 gramos de marihuana, 587 gramos de cocaína, 326 gramos de base de cocaína y 10 gramos de tusi. Asímismo, las autoridades hallaron tres libretas con anotaciones relacionadas con la actividad ilegal, dos teléfonos celulares y 70.000 pesos en efectivo.

Entre los capturados se encuentra alias “El Negro”, señalado como coordinador de un punto de expendio del GDO “El Mesa” en Yolombó, quien presenta antecedentes por los delitos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego.

También fue capturado alias “Taraza”, presunto expendedor al servicio de esta estructura criminal, además de la aprehensión de un adolescente que cumplía funciones similares.

De acuerdo con las autoridades, la captura de alias “El Negro” representa una afectación directa al componente de distribución del grupo delincuencial, debilitando su estructura financiera y operativa, así como su capacidad para generar hechos de violencia asociados al microtráfico en el municipio.