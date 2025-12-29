Rescate tras secuestro: exigían 30 millones de pesos por la liberación de un ciudadano en Bello

Guarne, Antioquia

Un operativo oportuno de la Policía Nacional permitió el rescate de un ciudadano que había sido víctima de un secuestro extorsivo en la vereda Manantiales, antigua vía a Guarne, zona rural del municipio de Bello.

En el procedimiento fueron capturados tres hombres, con edades entre los 20 y 33 años, señalados de participar en el delito y de exigir 30 millones de pesos a un familiar de la víctima a cambio de no atentar contra su vida e integridad.

Los hechos se registraron cuando patrullas de vigilancia que realizaban labores preventivas en el sector detectaron dos vehículos detenidos en circunstancias inusuales sobre la vía pública: un automóvil particular y otro de servicio público, ambos encendidos y con las puertas abiertas.

Esta situación alertó a los uniformados, quienes intervinieron de inmediato y lograron ubicar al conductor del vehículo particular, quien manifestó haber sido retenido contra su voluntad tras ser intimidado con un arma de fuego.

Según su relato, fue despojado de su automotor y obligado a desplazarse en otro vehículo mientras los presuntos secuestradores realizaban llamadas extorsivas a un familiar.

Con la información suministrada por la víctima, la Policía activó un cierre operativo en el área, lo que permitió ubicar y capturar a los tres presuntos responsables, así como la incautación de cuatro teléfonos celulares utilizados para las exigencias económicas y la inmovilización de un vehículo empleado en la comisión del delito.

“La reacción inmediata de nuestras patrullas permitió neutralizar un hecho que atentaba contra la libertad de un ciudadano y materializar la captura de los responsables”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el procedimiento fue recuperado el vehículo particular de la víctima, el cual fue entregado a su propietario.

Los capturados y los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que adelantará las audiencias preliminares para definir su situación judicial.