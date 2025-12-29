Un hombre fue asesinado y una bala perdida hirió a un trabajador en Briceño, Antioquia

Briceño- Antioquia

La noche del 28 de diciembre, un ataque armado alertó a la comunidad del área urbana del municipio de Briceño en el Norte de Antioquia. Un hombre murió y otro quedó herido.

Según versiones de habitantes del municipio, este hecho se reportó en el sector Calle Caliente en un local comercial donde departían varias personas, entre ellas, la víctima. El reporte oficial indica que dos hombres que se movilizaban en una moto llegaron hasta el lugar y dispararon contra Norvey de Jesús Vera, de 24 años, quien murió en el lugar producto de las heridas ocasionadas con arma de fuego. En el mismo hecho y producto, al parecer, de una bala perdida hirió a un joven de 22 años que estaba realizando la entrega de unos productos.

Las autoridades iniciaron la investigación para determinar las causas de este ataque sicarial. Recordaron que en este territorio existe una disputa a sangre y fuego por el territorio entre el frente 36 de las disidencias de alias Calarcá y una facción de estos conocidos como Guerrilla Campesina Los Cabuyos. Además, en el territorio el Clan del Golfo también hace presencia. Por ahora las autoridades barajan todas las hipótesis, pero no confirman ninguna.