Así se cotiza el dólar en Venezuela HOY, 30 de diciembre, según el BCV: ¿seguirá al alza?

Estados Unidos destruyó una zona de embarcación en Venezuela en la que, supuestamente, se usaba como una “base” para distribuir droga. Además de esto, más antes, Donald Trump, ha lanzado varias amenazas a este país por las acusaciones hechas, es decir, los nexos con el narcotráfico.

Por otro lado, hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no sea ha pronunciado frente los ataque más recientes. Si bien algunos países de Latinoamérica se han ofrecido a mediar la situación, parece que las relaciones diplomáticas entre ambos países, no mejorará.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado los ataques hacia presuntas narcolanchas, ya que en ocasiones, ha asegurado que solo son simples pesqueros que navegan hasta estas aguas para pescar.

Precio del dólar BCV

Venezuela es uno de los países con mayor inflación en el mundo, esto debido a la mala gestión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, Además, este país cuenta con una cantidad de restricciones y sanciones económicas que encrudecen cada vez más la situación al interior del territorio bolivariano.

Es así que para este 30 de diciembre, el Banco Centra de Venezuela, presentó dentro de sus actualizaciones diarias, sobre las divisas, que el precio del dólar en Venezuela es de 298,14310000 bolívares.

Por otro lado, el BCV no solo se encarga de mostrar el precio del dólar durante el día, sino que también, presenta el valor de otras monedas del mundo, más específicamente, aquellas con las que el país, aún mantiene relaciones:

Euro: 351,24536754 bolívares.

351,24536754 bolívares. Yuan chino: 42,55904016 bolívares.

42,55904016 bolívares. Lira turca: 6,94677549 bolívares.

6,94677549 bolívares. Rublo ruso: 3,83436670 bolívares.

Otro punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio del 2025.

Precio del dólar al día de HOY, 30 de diciembre en Colombia

Para el día de hoy, 30 de diciembre, el precio del dólar se estableció sobre los $3.706 pesos colombianos, continuando con la tendencia a la baja que se evidenció en semanas anteriores. De igual manera, estos son los valores y cotizaciones del dólar en las principales ciudades de Colombia en las casas de cambio:

Bogotá D.C. : Te compran $3,720 – Te venden $3,832

: Te compran – Te venden Medellín : Te compran $3,638 – Te venden $3,786

: Te compran – Te venden Cali : Te compran $3,650 – Te venden $3,840

: Te compran – Te venden Cartagena : Te compran $3,600 – Te venden $3,850

: Te compran – Te venden Cúcuta : Te compran $3,720 – Te venden $3,760

: Te compran – Te venden Pereira: Te compran $3,700 – Te venden $3,780

Un punto importante a tener en cuenta es que, el precio que muestran las casas de cambio dependerá a la que se acuda, puesto que la cotización puede llegar a ser distinta.

