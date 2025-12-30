Precio del dólar en Colombia HOY, 30 de diciembre, Banco de la República reporta nueva disminución

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer que había sostenido conversaciones con su homologo venezolano Nicolás Maduro, luego de que dicho gobierno asegurara que se habían realizado ataques sobre una “gran instalación” que era utilizada para el tránsporte de drogas, sin embargo, no se revelaron detalles acerca de la ubicación exacta en que se realizaron tales operaciones.

La relevancia que tuvieron estas operaciones, se debe a que según se dio a conocer, dichas “instalaciones” podrían encontrarse en territorio venezolano, pues el gobierno de Estados Unidos se limitó a informar que “fue a lo largo del litoral”, sin asegurar que había sido en suelo del país bolivariano.

Ataques terrestres por parte de Estados Unidos

Bajo este marco, en el que se desarrolló la llamada entre Trump y Maduro, Donald Trump aseguró que la conversación que sostuvieron los mandatarios no fue fructífera, pues a pesar de que tenía como objetivo disminuir la tensión entre ambos gobiernos, no se llegó a ningun acuerdo.

Esta operación realizada por grupos militares de EE.UU. que resultaron en la conversación entre ambos mandatarios, representó el primer ataque terrestre por parte de Estados Unidos, luego de que por durante varias semanas se registraran diferentes ataques a lanchas presuntamente usadas para transportar droga, que resultaron en más de un centenar de muertos.

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar en Colombia presentó una nueva disminución, luego de que en la semana anterior, presentara diferentes caídas, gracias a las cuales, su precio cayó cerca de $200 pesos colombianos en pocos días. Sin embargo, tras iniciar esta semana con un leve aumento, para el día de hoy se reportó una leve caída, de un valor cercano a los $10 pesos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia se estableció para HOY, 30 de diciembre, en $3.706 pesos colombianos, continuando con la tendencia a la baja que se evidenció en semenas anteriores.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Para este martes, 30 de diciembre, la cotización de la compra y venta de dólares en las principales ciudades del país, se estableció de la siguiente manera, teniendo en cuenta que esto dependerá, de lo fijado por el Banco de la República en el día, y adicional, también influye la casa de cambio a la que se recurra:

Bogotá D.C. : Te compran $3,720 – Te venden $3,832

: Te compran – Te venden Medellín : Te compran $3,638 – Te venden $3,786

: Te compran – Te venden Cali : Te compran $3,650 – Te venden $3,840

: Te compran – Te venden Cartagena : Te compran $3,600 – Te venden $3,850

: Te compran – Te venden Cúcuta : Te compran $3,720 – Te venden $3,760

: Te compran – Te venden Pereira: Te compran $3,700 – Te venden $3,780

