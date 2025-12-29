Trump insinúa que EE. UU. atacó una instalación de producción de drogas en Venezuela: ¿Qué se sabe?

Durante una entrevista con un pódcast radial estadounidense, el presidente Donald Trump dejó caer que, la semana pasada, su país “destruyó” una “instalación desde la que salen los barcos” en medio de su campaña militar en aguas internacionales del Caribe cercanas a Venezuela bajo el argumento de una lucha contra el narcotráfico.

Trump detalló que era “una gran planta o una gran instalación” y que “hace dos noches la eliminamos”, es decir, siguiendo la fecha en la que el presidente lo dijo, que eso fue el miércoles 24 de diciembre.

Este comentario despierta interrogantes sobre si este fue el primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela. Cabe mencionar que Trump hablaba de su campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que quiere decir que la instalación estaría vinculada al narcotráfico.

Trump no especificó dónde estaba ubicada la instalación ni profundizó en la naturaleza de esta planta.

Tanto la AFP como EFE consultaron a Washington al respecto; sin embargo, la Administración Trump aún no se pronuncia, como tampoco lo ha hecho el gobierno de Maduro.

No obstante, Trump lleva prácticamente desde diciembre que inició su campaña en el Caribe advirtiendo que “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina, lo que incluye a Colombia y México.

En tanto, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo desde septiembre numerosos bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar muertos.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin agregar más información.

Trump intensifica la presión

El gobierno de Trump ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Maduro, al que acusa de dirigir un cártel de la droga. Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas de Venezuela y ya decomisó dos buques petroleros supuestamente sometidos a sanciones.

A su vez, Maduro ha acusado a Washington de intentar derrocarlo para apoderarse de las riquezas de Venezuela.