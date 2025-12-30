Accidente en operativo militar dejó un soldado muerto y dos heridos en Yarumal, Antioquia

Yarumal, Antioquia

Un accidente durante un operativo militar del Ejército Nacional dejó un soldado muerto y dos uniformados más heridos en la noche del 29 de diciembre, en el sector de Llanos de Cuivá, zona rural del municipio de Yarumal, norte de Antioquia.

Según informó la Séptima División del Ejército, los hechos ocurrieron mientras soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10 realizaban un apoyo a la Fuerza de Despliegue Rápido en una operación, cuando se presentó una falla en una pieza de artillería.

Como consecuencia del incidente, tres militares resultaron lesionados y fueron evacuados de inmediato al hospital de Yarumal. Allí se confirmó el fallecimiento del soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán, quien llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Los otros dos uniformados heridos fueron trasladados posteriormente en helicóptero, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a un centro médico especializado en el municipio de Rionegro, en el oriente antioqueño, donde reciben atención médica especializada.

Inicio de investigaciones

El Ejército Nacional informó que envió una comisión inspectora al lugar de los hechos para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente y adelantar las investigaciones correspondientes.

De manera paralela, la institución activó un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial para los familiares del militar fallecido y para el personal que resultó herido.