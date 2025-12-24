Un soldado mató a su compañero de manera accidental en Antioquia

Argelia- Antioquia

Este 24 de diciembre una familia recibió la noticia de que su hijo y hermano murió al ser herido con arma de fuego dentro de una guarnición militar del Oriente de Antioquia.

Según el reporte de la Séptima División del Ejército, la situación se reportó en la unidad El Dorado del Grupo Mediano de Caballería N.º 4 en el municipio de Argelia. Allí un soldado se encontraba realizando limpieza y mantenimiento a su fusil de dotación cuando de manera accidental se le disparó el arma e impactó a su compañero Yarlin Arcángel Yarce Lopera, quien de inmediato fue evacuado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana al Hospital General de Medellín; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció durante la intervención quirúrgica.

La unidad militar indicó que, una vez conocida la situación, se inició con la investigación disciplinaria y penal correspondiente para esclarecer las circunstancias de este trágico hecho ocurrido en plena Navidad. De igual manera, envió un mensaje de solidaridad a la familia del militar fallecido, quien estaba prestando el servicio militar.