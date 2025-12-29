Yimmi Chará festeja con el trofeo de campeón tras su conquista con el Junior / Instagram: Yimmi Chará.

Yimmi Chará le mete presión al Junior por su renovación: “Los días de espera se van acabando”

Yimmi Chará fue una de las figuras en la consecución de la undécima estrella del Junior de Barranquilla. Sin embargo, a pesar de su aporte en el campeonato, su contrato no ha sido renovado y está próximo a finalizar.

El volante vallecaucano, en diálogo con El VBar Caracol, aseguró que su deseo es continuar en el club barranquillero; no obstante, de no recibir una oferta de renovación, buscará otras alternativas, el jugador incluso dio un tiempo máximo hasta donde esperaría.

¿Cuántos títulos completó en su carrera?

“Con este de Junior, cinco”.

¿Se va a quedar en Junior?

“Eso es lo que yo quiero, es mi anhelo. Todavía no se ha hablado del tema, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo”.

¿No deberían estar hablando ya por su contrato?

“Estoy esperando al club, qué propuesta tiene, todavía no nos han informado nada”.

¿Lo desespera eso?

“Claro que sí, nosotros estamos a la espera, es el anhelo, pero igual mi empresario sigue trabajando en otra posibilidad si no se da lo de quedarse en Junior”.

¿Han habido acercamientos con Cali o América?

“Sí, acercamientos ahí. Con don Tulio (Gómez) tengo una buena amistad, con el Cali también he tenido contacto. Estamos a la espera qué se puede dar”.

¿La prioridad es Junior?

“Sí, lógicamente por lo que se logró, por el tema de la Copa Libertadores. Estoy a la espera del club qué me informa”.

¿Qué le dicen desde Junior?

“Estamos igual que ustedes, con esa incertidumbre. Mi empresario está trabajando en otras opciones, no se ha quedado quieto. Esperemos a ver, que sea lo que Dios quiera”.

Uno creería que Junior no lo dejará ir

“Eso es lo que uno aspira y quiere, por lo que se aportó en el año y más en el último semestre. El club todavía no me ha informado nada, estoy a la espera”.

¿Si no se da lo de Junior le gustaría quedarse en el país?

“Estoy abierto a las posibilidades, también hay unas posibilidades fuera, me gustaría quedarme en Colombia, pero uno al trabajo no le puede decir que no”.

¿Quién lo quiere en México?

“Todavía no lo podemos divulgar”.

¿Y en Brasil?

“Está bien informado. Ahí ofertas de Brasil, México, Uruguay, esperemos a ver qué se puede dar”.

¿No lo han buscado de Bogotá?

“Hasta el momento, no. De los equipos de Bogotá, no”.

¿Cómo ve un posible fichaje de Luis Muriel?

“Excelente, las aspiraciones del club es conseguir un título a nivel internacional, le están apostando a eso. Jugadores con tanta experiencia a nivel internacional llegan a aportar muchísimo”.

¿Hasta cuándo esperará al Junior?

“Yo creo que los días de espera se van acabando, por lo que vamos hablando que es mi futuro, cada vez se acortan más. Sería el primero o dos de enero, que ya casi todos los equipos comienzan a trabajar”.